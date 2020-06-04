Чемпионат Европы перенесен из Парижа в Баку

В этом году чемпионат Европы по спортивной гимнастике как среди мужчин, так и среди женщин пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского гимнастического союза, соревнования среди мужчин пройдут с 9 по 13 декабря, среди женщин - с 17 по 20 декабря. Оба чемпионата будут носить лицензионный характер к летним Олимпийским играм Токио-2020.

Кроме того, чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен пройти в столице Украины - Киеве, был перенесен на 26-29 ноября.

Отметим, что проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди мужчин было запланировано с 27 по 31 мая в Баку, среди мужчин - с 30 апреля по 3 мая в столице Франции - Париже, а континентального чемпионата по художественной гимнастике - с 21 по 24 мая.