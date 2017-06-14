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    Чемпион Словакии выкупит Рамиля Шейдаева у "Трабзонспор"

    За 21-летнего нападающего предложили 500 тыс. евро

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Словацкий клуб "Жилина" обратился в турецкий клуб "Трабзонспор" с желанием осуществить трансфер футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

    Как сообщает Report со ссылкой на Fotospor, за 21-летнего нападающего "бордово-голубым" предложено 500 тыс. евро.

    "Трабзонспор" запросил 2 млн евро. Однако турецкий представитель решил, не особо торгуясь, отдать игрока на приемлемых условиях.

    Отметим, что Рамиль Шейдаев летом 2016 года был переведен в "Трабзонспор" из российского "Зенит". Однако зимой он был на 1,5 года отдан в аренду "Жилине". Шейдаев, забивший 6 голов в 12 играх и сделавший две эффективных подачи в составе словацкого представителя, завоевал чемпионство страны.

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