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Чемпион мира возглавил "Ювентус"

Чемпион мира возглавил "Ювентус" Андреа Пирло, чемпион мира по футболу 2006 года, стал главным тренером итальянского "Ювентуса.
Футбол
8 августа 2020 г. 22:05
Чемпион мира возглавил Ювентус

Андреа Пирло, чемпион мира по футболу 2006 года, стал главным тренером итальянского "Ювентуса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

21:47

Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло станет главным тренером итальянского "Ювентуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

В субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

Отмечается, что решение о назначении 41-летнего Пирло было принято президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.

В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

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