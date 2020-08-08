Чемпион мира возглавил "Ювентус"

Андреа Пирло, чемпион мира по футболу 2006 года, стал главным тренером итальянского "Ювентуса.

Андреа Пирло, чемпион мира по футболу 2006 года, стал главным тренером итальянского "Ювентуса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

21:47

Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло станет главным тренером итальянского "Ювентуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

В субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

Отмечается, что решение о назначении 41-летнего Пирло было принято президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.

В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".