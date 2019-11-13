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Чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры

​Чемпион мира и Европы по футболу объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий японского "Виссел Кобе" Давид Вилья, становившийся чемпионом мира и Европы по футболу в составе национальной команды, объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. 

Как сообщает Report об этом Вилья заявил на специальной пресс-конференции.

Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом, состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором "Виссел Кобе" примет "Джубило Ивату" 7 декабря. 

Отметим, что Вилья играл за испанские "Барселону", "Атлетико", "Сарагосу", "Валенсию", американский "Нью-Йорк Сити" и австралийский "Мельбурн Сити". В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителем клубного чемпионата мира.

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