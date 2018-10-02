Чемпион Азербайджана сегодня проведет первую встречу в Кубке регионов УЕФА

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Cегодня азербайджанская команда "Угур" начнет противостояние в Кубке регионов УЕФА.

Как сообщает Report, сумгайытский клуб, который вовлечется в соревнование континентального масштаба в качестве победителя организованной АФФА Лиги регионов, проведет первый матч против украинского "Львов Регион".

Встреча, которая состоится на львовском стадионе "Скиф", стартует в 16:00 по бакинскому времени.

5 октября "Угур" проведет встречу с испанским клубом, а спустя три дня – с представителем Финляндии.