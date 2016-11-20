"Челси" вышел в лидеры чемпионата Англии после победы над "Мидлсбро"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Лондонский "Челси" со счетом 1:0 одержал победу над "Мидлсбро" в выездном матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, победа позволила лондонскому клубу выйти на первое место в таблице чемпионата.

Единственный гол забил испанский нападающий лондонцев Диего Коста (41-я минута).

"Челси" вышел в единоличные лидеры турнира. На счету команды 28 очков в 12 встречах. Лондонцы победили в шестом матче чемпионата подряд, имея в этих играх разницу забитых и пропущенных мячей 17-0. "Мидлсбро" с 11 очками в 12 встречах расположился на 15-й позиции.

В следующем матче "Челси" на своем поле примет другой лондонский клуб "Тоттенхэм", который отстает от лидера чемпионата на четыре очка. "Мидлсбро" на выезде сыграет с "Лестером". Оба матча пройдут 26 ноября.