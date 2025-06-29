"Челси" вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Челси" со счетом 4:1 после дополнительного времени обыграл португальскую "Бенфику" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Английский "Челси" со счетом 4:1 после дополнительного времени обыграл португальскую "Бенфику" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в США.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рис Джеймс (64-я минута), Кристофер Нкунку (108), Педру Нету (114) и Кирнан Дьюсбери-Холл (117). У проигравших отличился Анхель Ди Мария (90+5, с пенальти). В начале первого дополнительного тайма с поля за вторую желтую карточку был удален игрок "Бенфики" Джанлука Престиани.

Встреча была прервана на 86-й минуте примерно на два часа из-за погодных условий.

В четвертьфинале "Челси" сыграет с "Палмейрасом". За бразильскую команду выступает полузащитник Эстевао, который по окончании клубного чемпионата мира перейдет в клуб из Лондона. Встреча пройдет 4 июля. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Ди Мария провел последний матч за "Бенфику".

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля.