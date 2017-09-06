"Челси" также выставил на продажу билеты сектора, предусмотренного для болельщиков "Карабаха"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Проданы билеты на предстоящий в Лондоне матч между английским "Челси" и азербайджанским "Карабахом" в рамках I тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба, на продажу также выставлены билеты сектора, выделенного хозяевами поля болельщикам агдамцев. Эти билеты делятся на 4 категории. Однако, пакеты "Платинум" за 495 фунт стерлингов (вне НДС) уже закончились. Вместо них можно приобрести билеты категорий "Gold" за 395 фунт стерлингов, "Silver" за 295 фунт стерлингов и "Zola" за 195 фунт стерлингов.

Отметим, что предстоящий 12 сентября мачт в предусмотренном на 41 631 зрителя стадионе "Stemford Bric" начнется в 22:45 по бакинскому времени.