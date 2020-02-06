​"Челси" сыграет с "Ливерпулем"

После завершения четвертого раунда стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

Как передает Report, за выход в четвертьфинал встретятся между собой: "Челси" - "Ливерпуль", "Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити", "Рединг" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" - "Ньюкасл", "Лестер" - "Бирмингем», "Дерби Каунти» - "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" - "Норвич", "Портсмут" - "Арсенал".

Матчи этого этапа турнира пройдут 2-5 марта. Действующий победитель турнира - "Манчестер Сити", обыгравший в финале 2019 года "Уотфорд" со счетом 6:0.