"Челси" разгромил "Карабах" со счетом 6:0 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Завершился матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабахом".

Как передает Report, "Челси" разгромил "Карабах", забив 6 безответных мячей.

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В матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабах" счет стал 6:0.

Как передает Report, на 76-й минуте отметился Миши Батчуаи, а на 82-й минуте матча Максим Медведев отправил мяч в собственные ворота.

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В матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабах" счет стал 4:0.

Как передает Report, на 71-й минуте матча четвертый гол хозяев забил Тимуэ Бакайоко.

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В матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабах" счет стал 3:0.

Как передает Report, на 55-й минуте матча хозяева утроили свое преимущество благодаря голу Сезара Аспирикуэты.

*** 23:23

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабах" счет стал 2:0.

Как передает Report, на 30-й минуте матча хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу Давида Запакосты.

*** 23:04

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов по футболу между "Челси" и "Карабах"ом счет открыт.

Как передает Report, на 5-й минуте противостояния Педро Родригез вывел команду хозяев вперед: 1:0.

*** 23:02

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" впервые в истории Азербайджана начал борьбу на групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА по футболу сезона 2017-18 гг.

Как сообщает Report, клуб из Агдама играет в столице Англии, Лондоне в гостях против "Челси" . Игра в группе С, проходящая на стадионе "Стемфорд Бридж", началась в 22:45 по Бакинскому времени.

Матч обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.