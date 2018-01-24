"Челси" осуществит трансфер футболиста, забившего гол "Карабаху"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, ожидается, что о сделке с 32-летним форвардом будет объявлено 25 января.

Боснийский нападающий подпишет с "Челси" долгосрочный контракт, с окладом в 8 млн евро в год после уплаты налогов.

Отметим, что Эдин Джеко в 2016 году перешел из английского "Манчестер Сити" в "Рому". В ходе матча второго тура Лиги чемпионов, он забил второй гол "Карабаху". Отметим, что встреча завершилась победой "Ромы" со счетом 2:1. В настоящее время сборную Боснии и Герцеговины возглавляет бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки.