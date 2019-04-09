"Челси" обыграл "Вест Хэм" и вышел на третье место в АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" со счётом 2:0, передает Report.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали Дэниел Кук и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал полузащитник "аристократов" Эден Азар. Результативной передачей в этом эпизоде отметился хавбек Рубен Лофтус-Чик. В компенсированное время Азар увеличил преимущество хозяев с передачи Росса Баркли, оформив дубль.

"Челси", набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Вест Хэм Юнайтед" (42) остался на 11-м месте.

В следующем туре "Челси" на выезде сыграет с "Ливерпулем". Матч состоится 14 апреля."Вест Хэм Юнайтед" предстоит гостевая игра с "Манчестер Юнайтед", которая пройдёт 13 апреля.