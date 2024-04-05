АПЛ: "Челси" благодаря двум голам в добавленное время победил МЮ

Футболисты "Челси" дома одержали победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболисты "Челси" дома одержали победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе хозяев поля отличились Конор Галлахер (4-я минута) и Коул Палмер (19, 90+10, 90+11), два своих первых гола забивший с пенальти. У "Манчестер Юнайтед" дубль оформил Алехандро Гарначо (34, 67), один мяч на счету Бруну Фернандеша (39).

"Челси" поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. "Манчестер Юнайтед" с 48 очками занимает шестую строчку.