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    Чеферин потребовал от Инфантино выплатить членам ФИФА по €8,75 млн

    Футбол
    • 18 сентября, 2026
    • 22:55
    Чеферин потребовал от Инфантино выплатить членам ФИФА по €8,75 млн

    Президент УЕФА Александер Чеферин призвал к полному пересмотру финансов ФИФА и потребовал распределения денежных резервов организации в размере 4,5 млрд фунтов (свыше 6 млрд долларов США).

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Mirror.

    В письме, направленном президенту ФИФА Джанни Инфантино, Чеферин, утверждает издание, предложил использовать часть крупных финансовых резервов всемирной футбольной организации и выделить каждой из 211 ассоциаций-членов по 7,5 млн фунтов (более 10 млн долларов США).

    "ФИФА, безусловно, должна оставаться финансово сильной, выполнять существующие обязательства и поддерживать соответствующий резервный фонд. Наш анализ полностью учел все это. Однако в настоящее время в накопленных ФИФА резервах имеются миллиарды долларов.

    Эти средства принадлежат футболу и предназначены для развития футбола, а также для обслуживания 211 ассоциаций-членов организации. Осторожность не должна препятствовать всестороннему изучению возможности ответственного использования части резервов, превышающих прогнозируемые потребности ФИФА", - приводит газета заявление Чеферина.

    В июле стало известно, что Джанни Инфантино намерен создать отдельную компанию, которая будет управлять основными мужскими и женскими соревнованиями ФИФА. По его мнению, создание компании FIFA Forward Enterprise может не только увеличить доходы ассоциаций-членов, но и внести вклад в развитие мирового футбола.

    ФИФА же заявила, что этот проект может принести доход в 4,2 миллиарда долларов. Инициатива подверглась широкой критике со стороны футбольных функционеров, федераций и других организаций.

    56-летний Джанни Инфантино был избран президентом организации на внеочередном Конгрессе ФИФА, состоявшемся в феврале 2016 года. Впоследствии он дважды переизбирался на свой пост без альтернативного кандидата на выборах.

    Джанни Инфантино Александер Чеферин Международная Федерация Футбола (ФИФА) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    Çeferin İnfantinodan FIFA üzvlərinin hər birinə 10 milyon dollar ödəməyi tələb edib
    Čeferin calls on Infantino to pay €8.75 million to each FIFA member association

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