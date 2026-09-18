Чеферин потребовал от Инфантино выплатить членам ФИФА по €8,75 млн

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал к полному пересмотру финансов ФИФА и потребовал распределения денежных резервов организации в размере 4,5 млрд фунтов (свыше 6 млрд долларов США).

Как сообщает Report, об этом пишет газета Mirror.

В письме, направленном президенту ФИФА Джанни Инфантино, Чеферин, утверждает издание, предложил использовать часть крупных финансовых резервов всемирной футбольной организации и выделить каждой из 211 ассоциаций-членов по 7,5 млн фунтов (более 10 млн долларов США).

"ФИФА, безусловно, должна оставаться финансово сильной, выполнять существующие обязательства и поддерживать соответствующий резервный фонд. Наш анализ полностью учел все это. Однако в настоящее время в накопленных ФИФА резервах имеются миллиарды долларов.

Эти средства принадлежат футболу и предназначены для развития футбола, а также для обслуживания 211 ассоциаций-членов организации. Осторожность не должна препятствовать всестороннему изучению возможности ответственного использования части резервов, превышающих прогнозируемые потребности ФИФА", - приводит газета заявление Чеферина.

В июле стало известно, что Джанни Инфантино намерен создать отдельную компанию, которая будет управлять основными мужскими и женскими соревнованиями ФИФА. По его мнению, создание компании FIFA Forward Enterprise может не только увеличить доходы ассоциаций-членов, но и внести вклад в развитие мирового футбола.

ФИФА же заявила, что этот проект может принести доход в 4,2 миллиарда долларов. Инициатива подверглась широкой критике со стороны футбольных функционеров, федераций и других организаций.

56-летний Джанни Инфантино был избран президентом организации на внеочередном Конгрессе ФИФА, состоявшемся в феврале 2016 года. Впоследствии он дважды переизбирался на свой пост без альтернативного кандидата на выборах.