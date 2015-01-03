​Премьер Мальты призвал футбольный клуб не заключать контракт с осужденным насильником

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Мальты Иосиф Мускат призвал местный футбольный клуб «Хибернианс» не подписывать контракт с осужденным насильником Чедом Эвансом, сообщает Reuters.

Какпередает Report, по мнению чиновника, подобное решение повлияет на имидж государства.

17 октября бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Уэльса Чед Эванс был досрочно освобожден из тюрьмы, где он отбывал наказание за изнасилование.

В ноябре британская олимпийская чемпионка по семиборью Джессика Эннис-Хилл заявила, что в случае, если футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» подпишет контракт с Эвансом, она потребует, чтобы руководство домашнего стадиона клуба изменило название одной из трибун, названных в ее честь.

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