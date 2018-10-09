ЧЕ-2019 по художественной гимнастике в Баку пройдет раньше из-за финала Лиги Европы

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Изменено время проведения в Баку чемпионата Европы по аэробике и художественной гимнастике 2019 года.

Как сообщает Report, решение принято на заседании Исполкома Европейского гимнастического союза (UEG).

Основанием для переноса стал финал Лиги Европы по футболу, который пройдет в столице Азербайджана 29 мая.

Первоначально планировалось, что ЧЕ-2019 по художественной гимнастике пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня, однако Европейское первенство пройдет с 16 по 19 мая. Соревнования по аэробике пройдут 24-26 мая. Ранее чемпионат был назначен на 23-25 мая.

Отметим, что решение о проведении в Азербайджане чемпионата Европы по аэробике и художественной гимнастике было принято на заседании Исполнительного комитета Европейского союза гимнастики в августе этого года.