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    В Азербайджане пройдут чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике

    Решение по этому поводу принято на заседании Исполнительного комитета Европейского союза гимнастики

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане пройдут чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике. 

    Как сообщает Report, решение по этому поводу принято на заседании Исполнительного комитета Европейского союза гимнастики. 

    Впервые Национальная гимнастическая арена примет 23-25 мая сильнейших гимнастов континента по аэробике. Организация чемпионата в Азербайджане, где данный вид спорта развивается последние 5 лет, положительно скажется и на развитии местных гимнастов. 

    31 мая - 2 июня будет организован чемпионат Европы по художественной гимнастике. Этим количество проводимых в Баку континентальных первенств по данному виду спорта достигнет четырех. 

    Отметим, что в 2019 году Федерация гимнастики Азербайджана также организует чемпионат мира и ряд других престижных соревнований.  

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