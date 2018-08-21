Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане пройдут чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике.

Как сообщает Report, решение по этому поводу принято на заседании Исполнительного комитета Европейского союза гимнастики.

Впервые Национальная гимнастическая арена примет 23-25 мая сильнейших гимнастов континента по аэробике. Организация чемпионата в Азербайджане, где данный вид спорта развивается последние 5 лет, положительно скажется и на развитии местных гимнастов.

31 мая - 2 июня будет организован чемпионат Европы по художественной гимнастике. Этим количество проводимых в Баку континентальных первенств по данному виду спорта достигнет четырех.

Отметим, что в 2019 году Федерация гимнастики Азербайджана также организует чемпионат мира и ряд других престижных соревнований.