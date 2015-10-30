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    Центральный стадион Xазар Лянкяран затопило - ФОТО

    Вода подступает к основной площадке

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Начиная с прошлой ночи, непрерывные дожди стали причиной повышения уровня воды в Лянкяранчайе.

    Как сообщает Report, в результате паводка затопило центральный стадион Xазар Лянкяран.

    Вода начала затапливать стадион со стороны ворот. Как сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Гусейн Джабраилоглу, они фактически остались в блокаде: "Уровень воды уже достиг 35 см. Вода затопила территорию перед административным зданием и  подступает к основной площадке".

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