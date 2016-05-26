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    Die Welt: Бывший заместитель генсека ФИФА присвоил 5 млн. швейцарских франков

    Присвоение средств чемпионатов мира по футболу 2010 и 2014 годов и стало причиной его увольнения

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Бывший заместитель генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Маркус Каттнер присвоил 5 млн. швейцарских франков после проведения чемпионатов мира по футболу 2010 и 2014 годов, что стало причиной его увольнения, сообщает Report со ссылкой на Die Welt.

    Ранее сообщалось, что внутреннее расследование ФИФА выявило неисполнение Каттнером своих обязанностей действовать в интересах организации. Было установлено, что немецкий функционер самолично выписал себе премию в размере 5 млн. швейцарских франков, которую следователи ФИФА признали неоправданно высокой.

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