Бывший тренер российской сборной: Банишевский был лучшим нападающим советского футбола

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился воспоминаниями об Анатолии Банишевском.

Как сообщает Report, 76-летний специалист вспомнил об азербайджанском легендарном футболисте, комментируя утверждения о том, что Игоря Денисова не следует звать в сборную по причине слабого выступления московского "Динамо".

Он отметил, что хорошо помнит период выступления А.Банишевского в "Нефтчи": "Его команда сталкивалась с угрозой выходы из группы сильнейших, а он был лучшим нападающим советского футбола. Таких примеров много. Место команды в чемпионате не играет роли при включении в состав сборной. Денисов является одним из основных футболистов сборной. И я не знаю, почему он не играет в "Динамо"".

Отметим, что Борис Игнатьев возглавлял сборную России в 1996 - 1998 гг.

Анатолий Банишевский за свою карьеру выступал только в "Нефтчи". Он скончался 10 декабря 1997 года в Баку.