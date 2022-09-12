О нас

Бывший тренер «Челси» Тухель опубликовал прощальное письмо

Бывший тренер «Челси» Тухель опубликовал прощальное письмо Недавно уволенный с поста главного тренера «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо с обращением к болельщикам и бывшим подопечным.
Футбол
12 сентября 2022 г. 00:25
Бывший тренер «Челси» Тухель опубликовал прощальное письмо

Недавно уволенный с поста главного тренера «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо с обращением к болельщикам и бывшим подопечным.

Как передает Report, об этом он написал в своём сообщение на официальной странице в социальной странице Twitter.

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать этого в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

Это клуб, в котором я чувствовать себя как дома, как в профессиональном, так и личном плане. От всей души хочу поблагодарить персонал, игроков и болельщиков за то, что с самого начала так радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытывал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь стать частью истории этого клуба, а воспоминания последних 19 месяцев всегда будут занимать особое место в моём сердце", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi