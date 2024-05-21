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Хидаят Гейдаров: Если бы не Эльнур Мамедли, я бы не выиграл золото

Хидаят Гейдаров: Если бы не Эльнур Мамедли, я бы не выиграл золото Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в столице ОАЭ Абу-Даби, заявил, что одержал победу благодаря Эльнуру Мамедли.
Футбол
21 мая 2024 г. 10:29
Хидаят Гейдаров: Если бы не Эльнур Мамедли, я бы не выиграл золото

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в столице ОАЭ Абу-Даби, заявил, что одержал победу благодаря Эльнуру Мамедли.

26-летний спортсмен рассказал Report, что вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли всегда верил в него.

"Могу с уверенностью заявить, что если бы не он, я не был сейчас чемпионом мира", - сказал Гейдаров.

Гейдаров отметил, что не собирается останавливаться на завоеванных в этом году титулах чемпиона Европы и мира, и планирует взять золото Олимпиады в Париже: "Я верю, что в дзюдо я стану первым чемпионом мира, Европы и Олимпийских игр от Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Hidayət Heydərov: Elnur Məmmədli olmasaydı, qızıl medal qazana bilməzdim

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