Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех

Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех.

Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех.

Как сообщает Report, об этом президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда заявил журналистам после церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году.

По его словам, для развития мини-футбола в Азербайджане создана очень современная инфраструктура: "С момента создания Федерации мини-футбола в вашей стране было сделано очень многое. Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех. Мы верим, что в будущем и другие страны смогут воспользоваться результатом вашей работы".