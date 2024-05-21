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Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех

Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех.
Футбол
21 мая 2024 г. 18:49
Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех

Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех.

Как сообщает Report, об этом президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда заявил журналистам после церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году.

По его словам, для развития мини-футбола в Азербайджане создана очень современная инфраструктура: "С момента создания Федерации мини-футбола в вашей стране было сделано очень многое. Проведение чемпионата мира в Баку - это радостное событие для всех. Мы верим, что в будущем и другие страны смогут воспользоваться результатом вашей работы".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Minifutbol Federasiyasının prezidenti: Mundialın Bakıda keçirilməsi hər kəs üçün sevindirici haldır

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