Министр: Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил уверенность в том, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил уверенность в том, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на церемонии презентации чемпионата, который пройдет в Баку в 2025 году.

Он отметил, что забота нашего государства о спорте неоспорима: "Ярким примером этого является то, что азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира. Кроме того, в нашей стране часто проводятся различные спортивные мероприятия. Мы верим, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году".