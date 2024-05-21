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Министр: Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу

Министр: Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил уверенность в том, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году.
Футбол
21 мая 2024 г. 17:56
Министр: Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил уверенность в том, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на церемонии презентации чемпионата, который пройдет в Баку в 2025 году.

Он отметил, что забота нашего государства о спорте неоспорима: "Ярким примером этого является то, что азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира. Кроме того, в нашей стране часто проводятся различные спортивные мероприятия. Мы верим, что Баку успешно примет чемпионат мира по мини-футболу в 2025 году".

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Версия на английском языке Minister: Baku to successfully host mini-football world championship
Версия на азербайджанском языке Nazir: Bakı minifutbol üzrə dünya çempionatına uğurla ev sahibliyi edəcək

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