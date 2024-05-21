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Орхан Мамедов: Проведение Чемпионата мира в Баку очень важно для нас

Орхан Мамедов: Проведение Чемпионата мира в Баку очень важно для нас Проведение Чемпионата мира в Баку очень важно для нас.
Футбол
21 мая 2024 г. 17:50
Орхан Мамедов: Проведение Чемпионата мира в Баку очень важно для нас

Проведение Чемпионата мира в Баку очень важно для нас.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов на церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году.

Он отметил, что в истории азербайджанского мини-футбола открылась новая страница: "В нашей стране проводились Кубки мира по различным видам спорта. Но для такой молодой федерации, как наша, это большое событие. 16 лет назад мы начали строить площадки для мини-футбола. В настоящее время в Баку имеется около 40 таких стадионов. Эти площадки обслуживают более 150 спортсменов".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: Dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi bizim üçün vacib məqamdır

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