Бывший президент Федерации футбола Перу Бурга арестован в Лиме по делу о коррупции в ФИФА

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга, являющийся обвиняемым по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), арестован в Лиме, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В четверг в Цюрихе были арестованы президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), глава федерации футбола Гондураса Альфред Хавит и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Оба чиновника также являются вице-президентами ФИФА. Позже появилась информация, что в число обвиняемых входят бывший президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Рикардо Тейшейра и нынешний глава конфедерации Марко Поло дель Неро.