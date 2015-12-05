 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший президент Федерации футбола Перу Бурга арестован в Лиме по делу о коррупции в ФИФА

    Ранее были арестованы президент КОНКАКАФ, глава КОНМЕБОЛ

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга, являющийся обвиняемым по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), арестован в Лиме, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    В четверг в Цюрихе были арестованы президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), глава федерации футбола Гондураса Альфред Хавит и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Оба чиновника также являются вице-президентами ФИФА. Позже появилась информация, что в число обвиняемых входят бывший президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Рикардо Тейшейра и нынешний глава конфедерации Марко Поло дель Неро.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi