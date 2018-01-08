Бывший нападающий "Манчестер Сити": В "Кяпяз" я пришел, чтобы проявить себя - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Интервью Report бывшего футболиста "Манчестер Сити" Алекса Нимела, находящегося на смотре в гянджинском клубе "Кяпяз".

- Как произошел ваш приезд в Азербайджан?

- Я смотрел чемпионат Азербайджана и ранее. Тут выступал мой друг. К тому же были менеджеры, с которыми я поддерживал связь. Когда я получил предложение, я поинтересовался и получил их положительные отзывы. Поэтому я решил приехать сюда.

- Кто ваш друг?

- Мой земляк Тео Уикс. Хоть я и выступаю в сборной U-20 Англии, я сам из Либерии. Когда Тео играл в "Габале", я наблюдал за ним. То есть я был осведомлен об азербайджанском футболе.

- Что вам известно об азербайджанском футболе?

- Я видел игры "Карабаха" в Лиге чемпионов. Этот фактор говорит о многом. Не каждый клуб выступает в самом престижном континентальном турнире. Наличие там "Карабаха" говорит об уровне Премьер-лиги Азербайджана.

- У вас интересная карьера: в 17 лет вы были переведены в "Манчестер Сити". После вас сдали в аренду в клубы "Кристал Пэлас", "Мидлсборо". Сегодня вы в лагере "Кяпязя", который находится на последней ступени Премьер-лиги Азербайджана. В чем причина того, что вы не смогли укрепиться в составе манчестерского представителя?

- Когда я перешел в "Манчестер Сити", мне не было 17 лет. Будучи там, я выступил с основной командой всего в 2 играх. Это произошло во времена Роберто Манчини. В апреле 2010 года в матче в рамках XXXIII тура против "Бернли", где мы обыграли их со счетом 6:1, на 83-й минуте я сменил Карлоса Тевеса. Другая игра была против итальянского "Ювентуса" в рамках группового этапа Евролиги. В декабре 2010 года в матче, который окончился со счетом 1:1, и где я был в стартовом составе, на 61-й минуте меня заменил Пабло Забалета. С большим притоком денег в "Манчестер Сити" выросла конкуренция. Честно говоря, трудно было конкурировать с дорогими трансферами, привлекаемыми в состав. Меня сдали в аренду в клубы "Кристал Пэлас", "Мидлсборо" для приобретения опыта.

- Почему вы не смогли показать себя с лучшей стороны во время аренды?

- Мне было мало лет и потому меня периодически отдавали в аренду, но я сам хотел стабильное место. К сожалению, частая сдача в аренду в разные клубы не пошла мне на пользу.

- После Англии вы выступали в Румынии и Норвегии. В чем причина смены "Стабека", куда вы перешли в 2017 году, на "Кяпяз"?

- Меня привлекли в состав "Стабека" из-за длительной травмы основного нападающего. Я ушел, потому что знал, что не буду играть после его возвращения в состав. Я ищу для себя стабильное место, чтобы играть продолжительное время.

- Может ли "Кяпяз" сыграть роль трамплина для создания переходного момента в вашей карьере?

- Прежде всего, я пришел, чтобы помочь команде. Я знаю, что положение "Кяпяза" не столь хорошее. Я надеюсь, что смогу помочь команде и добьюсь роста в карьере. Я пришел сюда, чтобы проявить себя.

- Увиденная вами ситуация здесь, нахождение "Кяпяза" на последнем месте вас не пугает?

- Если бы я боялся, я бы не пришел. Я хочу стать здесь частью семьи, вести совместную борьбу, помочь подняться команде с последней ступени.