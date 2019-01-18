Бывший игрок "Хязяр Лянкяран": Я впечатлен реалиями Азербайджана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В последние годы уровень азербайджанского футбола значительно поднялся во многих смыслах. Потому что там в спорт вкладывают большие средства".

Как сообщает Report, об этом бывший игрок "Хязяр Лянкяран" Адриан Пит сказал изданию Match Program.

36-летний полузащитник отметил, что в Азербайджане есть продвижения во всех сферах спорта: "Там за последние 7 лет построили 7 стадионов. Они проводят Гран-при Азербайджана "Формула 1". Не удивительно, что азербайджанские команды играют в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Я впечатлен реалиями Азербайджана".

Румынский игрок в 2007 – 2010 по контракту принадлежал итальянскому клубу "Рома". Из-за трудностей с попаданием в основной состав столичного клуба он был сдан в аренду в местные клубы "Пиза" и "Триестина". А 2010 году Пит перешел в румынский клуб "Университатя", однако спустя год перешел в "Хязяр Лянкяран". После 3,5 лет выступления в лянкяранской команде опытный игрок вернулся в румынский клуб "Вииторул". Опытный футболист так объясняет причину игры в команде своего родного города Арад: "Сейчас я играю, чтобы не отращивать живот (смеется)".

Отметим, что Адриан Пит в составе "Хязяр Лянкяран" завоевал Кубок Азербайджана в сезоне 2010-2011.