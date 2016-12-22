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    Бывший главный тренер сборной Азербайджана получил новое предложение

    70-летний Берти Фогтс: Я должен быть готов к смерти, если этого пожелает Всевышний

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Я осиротел в 10 лет. Некоторое время работал слесарем, после начал профессиональную карьеру футболиста в 'Боруссии' (Мёнхенгладбах)".

    Как сообщает Report, об этом в интервью Bild в канун 70-летнего юбилея заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс. 

    Опытный специалист отметил, что не боится смерти: "Я не думал о жизни после смерти. Но я должен быть готов к смерти, если этого пожелает Всевышний".

    Последним рабочим местом Фогтса была сборная США. Он покинул команду после увольнения главного тренера Юргена Клинсманна. Однако, несмотря на возраст, "Терьер" готов к предложениям: "Может быть, буду работать консультантом в Бундеслиге, или же главным тренером в клубах MLS".

    Отметим, что Берти Фогтс был главным тренером сборной Азербайджана с апреля 2008 года по октябрь 2014 года. 

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