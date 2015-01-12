​Бывший главный тренер футбольного клуба "Раван" будет руководить турецкой командой I лиги

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Назначен главный тренер футбольной команды "Аданаспор", выступающей в I лиге чемпионата Турции.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Гювендж Куртар. 65-летний специалист заменит на этом посту Левента Эреша, который подал в отставку по состоянию здоровья. Отметим, что с 7 января по 19 мая 2014 года Гювендж Куртар был главным тренером футбольного клуба "Раван". Однако, он не смог обеспечить этой команде место в Премьер-лиге. Бакинский клуб, который занял в конце прошлого сезона последнее место, выбыл в I дивизион. После этого главный тренер был отправлен в отставку.