Бывший футболист сборной Украины обвиняется в мошенничестве

Баку. 27 февраля. REPORTAZ/ На экс-игрока киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислава Ващука заведено уголовное дело на Украине.

Как сообщает Report, его обвиняют в мошенничестве. По заявлению председателя профсоюза футболистов Украины Олега Печерного, Ващук занял у бывшего одноклубника Олега Гусева 50 тыс. долларов и не вернул: "Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении В.Ващука по статье мошенничество. Срок предусматривает от 6 до 12 лет с конфискацией всего имущества. Мы уверены, что дело дойдёт до суда и мошенник понесёт заслуженное наказание".

Отметим, что Владислав Ващук и Олег Гусев долгое время играли в одной команде "Динамо" и сборной Украины. Ващук завершил карьеру футболиста в 2011 году и работал спортивным директором в "Арсенале". 9 дней назад он был избран вице-президентом Федерации футбола Киева.