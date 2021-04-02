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Бывший игрок сборной Колумбии приговорен к 11 годам за наркотики

Бывший игрок сборной Колумбии приговорен к 11 годам за наркотики Бывший игрок сборной Колумбии по футболу Джон Виафара был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы в США за наркоторговлю
Футбол
2 апреля 2021 г. 03:35
Бывший игрок сборной Колумбии приговорен к 11 годам за наркотики

Экс-футболист сборной Колумбии Джон Виафара был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы в США за наркоторговлю.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, приговор 42-летнему Виафара был вынесен в среду на слушании в федеральном суде Шермана (штат Техас).

В январе 2020 года его экстрадировали в США, в ноябре колумбиец признал себя виновным в сговоре с целью провоза на территорию страны более 5 кг кокаина. По мнению суда, Виафара входил в состав криминальной сети, которая в период с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны, откуда они в дальнейшем попадали на территорию США. Он находился под следствием более трех лет.

Виафара выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год, провел 43 игры, забил 1 мяч. На родине полузащитник играл за "Онсе Кальдас", с которым в 2004 году выиграл Кубок Либертадорес. Виафара также провел два сезона в английском "Саутгемптоне", один - в испанском "Реал Сосьедаде". Спортивную карьеру завершил в 2015 году.

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