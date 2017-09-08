Бывший футболист сборной Аргентины и "Реал Мадрида" завершил карьеру

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Известный аргентинский футболист Эстебан Камбьяссо завершил карьеру игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт lanacion.com.ar, выступавший в последних двух сезонах в греческом клубе "Олимпиакос" 37-летний полузащитник решил не продлевать контракт.

Участвующий на организованных УЕФА тренерских курсах Эстебан Камбьяссо намерен продолжить карьеру в этом направлении.

Отметим, что спортсмен, забивший в 52 матчах 5 голов в составе сборной Аргентины, за свою карьеру выступал в местных клубах "Индепендьенте", "Ривер Плейт", испанском "Реал Мадриде", итальянском "Интере" и английском "Лестере".

Он становился чемпионом Аргентины, Испании, Италии, побеждал с "Интером" в Лиге чемпионов.