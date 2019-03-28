Бывший футболист сборной Англии объявил о завершении карьеры

Футболист английского клуба "Астон Вилла" Габриэль Агбонлахор завершил свою карьеру.

Как сообщает Report, об этом 33-летний нападающий написал на своей странице в Instagram. Он отметил, что пришло время официально объявить о завершении карьеры и смотреть за играми "Астон Виллы" в качестве болельщика.

"Я хочу сказать спасибо всем фанатам, сотрудникам, с которыми я работал в отличном клубе, и моим бывшим товарищам по команде" - написал футболист в социальной сети.

Отметим, что Агбонлахор выступает в "Астон Вилле" с 2005 года. В составе сборной Англии он вышел на поле в 3 матчах.