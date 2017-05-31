Бывший футболист клуба "Зиря": Я получил предложение от клуба, который представит Азербайджан в Евролиге

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Зиря" Нельсон Бонилья получил предложение от Азербайджана. Как сообщает Report, об этом местным CМИ рассказал сальвадорский нападающий.

27-летний форвард заявил, что им заинтересовался клуб, который выступит в Лиге Европы. Хоть Бонилья не произнес название команды, предполагается, что он имел в виду "Габала". Трансфер в "Интер" запрещен, если бы им интересовался "Зиря", он сказал бы, что им заинтересован бывший клуб. К тому же пришедший во второй половине прошлого сезона Ричард Гадзе продлил контракт на год и остался в команде под руководством Айхана Аббасова. "Габала" же ищет нападающего.

Бонилья отметил, что пока не принял решения: "Сейчас я хочу отдохнуть. Я провел очень тяжелый сезон. Я подумаю над предложением через некоторое время".

Первую половину прошлого сезона сальвадорский форвард провел в португальском "Насьонал", а после зимнего сезона на основе аренды перешел в турецкий клуб "Газиантеп ББ". В целом Бонилья выступает в Европе с 2014 года. Сезон 2014-2015 он провел в румынском "Виторул", 2015-2016 – в "Зиря". Нападающий, заявивший, что забил на Старом континенте 27 голов подряд, выразил удовлетворением карьерой: "Никто мне не предлагал дать 10 тыс. евро, чтобы попасть в Европу. Есть игроки, которые после 6 месяцев возвращаются обратно. Меня же увидели все клубы, я им понравился и они за мной прибыли в Румынию, Азербайджан, Португалию. Многие могут спросить, что было в Азербайджане. Уровень футбола в Азербайджане и Армении одинаковый. Сборная Армении в товарищеском матче с Сальвадором забила 4 гола. На 80-й минуте матча Армения-Германия счет был 1:1. В прошлом сезоне у меня было минимум 10 предложений. Даже из MLS".

Отметим, что Нельсон Бонилья забил в прошлом сезоне в "Зиря" 14 голов. Он отстал от нападающего "Карабаха" Дани Кинтаны всего на один гол, став вторым в списке бомбардиров. После ухода из Азербайджана в "Насьонале" он в 14 матчах забил 2 гола. А в "Газиантеп ББ" выступил всего в 3 матчах.