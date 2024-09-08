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Бывший баскетболист сборной Турции погиб в ДТП

Бывший баскетболист сборной Турции погиб в ДТП Турецкий профессиональный баскетболист Илкан Караман погиб в ДТП.
Футбол
8 сентября 2024 г. 14:25
Бывший баскетболист сборной Турции погиб в ДТП

Турецкий профессиональный баскетболист Илкан Караман погиб в ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, 34-летний спортсмен был сбит автомобилем, за рулем которого находился пьяный водитель.

Отметим, что за свою карьеру Илкан сыграл за такие известные турецкие команды, как "Тофаш", "Каршияка", "Фенербахче" и "Бешикташ". В составе "Фенербахче" он выиграл Кубок Турции в 2013 году и чемпионат Турции в 2014 году. Выступал за взрослую сборную Турции с 2013 года, а последний сезон провел в составе "Чайрова Беледие".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə millisinin sabiq basketbolçusu vəfat edib

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