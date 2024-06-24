Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"

После ухода Миодрага Бойовича ФК "Нефтчи" рассматривают кандидатуру известного 54-летнего норвежского специалиста Хеннинга Берга.

Бывшая звезда английского клуба "Манчестер Юнайтед" может стать главным тренером бакинского "Нефтчи".

Как удалось выяснить Report , после ухода Миодрага Бойовича с поста главного тренера "Нефтчи" в клубе на данную позицию рассматривают кандидатуру 54-летнего норвежского специалиста Хеннинга Берга.

Хеннинг Берг начал карьеру футболиста в местной "Волеренге", затем спустя три года перешел в "Лиллестрем". Игрок, привлекший внимание своим успешным выступлением, подписал тогда контракт с английским "Блэкберном". За четыре года, в течение которых он выступал за "риверсайдцев", стал основным защитником на правом фланге.

В 1997 году Берг перешел в "Манчестер Юнайтед" за 5 млн фунтов, что на тот момент считалось рекордной суммой. В составе "красных дьяволов" он дважды выигрывал чемпионат страны (1999, 2000), Кубок английской лиги и Лигу чемпионов (1999).

Футболист сыграл за сборную Норвегии 100 игр, забив 9 мячей.

Карьера главного тренера Берга также сложилась успешно. За рулем кипрской "Омонии" он завоевал титул чемпиона страны (2020/2021) и обладателя Суперкубка Кипра (2021/2022). Норвежцу удалось дважды вывести команду в групповой этап Кубка Европы. Кроме того, Берг стал чемпионом Польши в качестве главного тренера "Легии" в сезоне 2013/2014, а год спустя его подопечные взяли Кубок Польши.

В сезоне 2023/2024 Берг возглавлял шведский АИК.