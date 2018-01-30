"Бурсаспор" приступил к переговорам с футболистом клуба "Карабах"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Игрок клуба "Карабах" и сборной Азербайджана Ричард Алмейда попал в круг интересов турецкого клуба "Бурсаспор".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сейчас идут переговоры с 29-летним полузащитником.

Главный тренер "Крокодилов" Пол Ле Гуен попросил у руководства клуба усилить среднюю зону. За несколько дней до закрытия трансфера окна работы в этом направлении усилились. Первый целью "желто-черных" стал 33-летний игрок голландского клуба Карим Аль-Ахмади. Альтернативой ему утвердили Алмейду.

Отметим, что "Бурсаспор" недавно распрощался с футболистами сборной Азербайджана Денизом Йылмазом и Озаном Джаном Кекчу. Йылмаз переведен в "Генджлербирлии", Кекчу же отдали в аренду в голландский "Валвейк".