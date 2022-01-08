Бундеслига: Футболисты «Баварии» забили в 65-м матче подряд

7 января проходит матч между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

7 января проходит матч между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Как передает Report, «Боруссия» ведёт со счётом 2:1.

Счёт в игре на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Таким образом, игроки «Баварии» забили первый гол в Бундеслиге в 2022 году и сравнялись с рекордом первенства по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд, установленным самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года.

Отметим, что «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте.