Бундеслига: "Бавария" разгромила "Унион" в матче 4-го тура

Мюнхенская "Бавария" нанесла крупное поражение берлинскому "Униону" в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил Майкл Олисе (43, 73 и 76-я минуты), автором дубля стал Гарри Кейн (39 и 54), который свой первый мяч забил с пенальти. По разу отличились Джамал Мусиала (18) и Исмаэль Сайбари (70).

Кейн забил свои 100-й и 101-й мячи в чемпионате Германии. Английскому нападающему потребовалось для этого 98 матчей, что стало новым рекордом в Бундеслиге. Предыдущим рекордсменом являлся экс-форвард "Кёльна", "Штутгарта" и "Саарбрюккена" Дитер Мюллер, который забил 100-й гол в своем 129-м матче в высшем дивизионе чемпионата Германии.

"Бавария", набрав 10 очков, возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. "Унион" с 1 баллом располагается на 16-й строчке.