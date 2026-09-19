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    Бундеслига: "Бавария" разгромила "Унион" в матче 4-го тура

    Футбол
    • 19 сентября, 2026
    • 01:02
    Бундеслига: Бавария разгромила Унион в матче 4-го тура

    Мюнхенская "Бавария" нанесла крупное поражение берлинскому "Униону" в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

    Хет-трик оформил Майкл Олисе (43, 73 и 76-я минуты), автором дубля стал Гарри Кейн (39 и 54), который свой первый мяч забил с пенальти. По разу отличились Джамал Мусиала (18) и Исмаэль Сайбари (70).

    Кейн забил свои 100-й и 101-й мячи в чемпионате Германии. Английскому нападающему потребовалось для этого 98 матчей, что стало новым рекордом в Бундеслиге. Предыдущим рекордсменом являлся экс-форвард "Кёльна", "Штутгарта" и "Саарбрюккена" Дитер Мюллер, который забил 100-й гол в своем 129-м матче в высшем дивизионе чемпионата Германии.

    "Бавария", набрав 10 очков, возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. "Унион" с 1 баллом располагается на 16-й строчке.

    ФК Бавария Бундеслига
    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

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