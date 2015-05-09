​Бундеслига: "Бавария" проиграла "Аугсбургу" - ВИДЕО

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария", уже оформившая чемпионский титул, на своём поле проиграла со счётом 0:1 "Аугсбургу".
Как передает Report, мюнхенцы уже на 13-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил голкипер Пепе Рейна за фол в штрафной.
Гости пенальти реализовать не сумели, но поразили ворота хозяев на 71-й минуте — Рауль Бобадилья отметился точным ударом.
"Боруссия" из Мёнхенгладбаха на своём поле не оставила шансов "Байеру" — 3:0. Забитыми мячам отметились Макс Крузе, Патрик Херрман и Ибраима Траоре.
"Боруссия" из Дортмунда победила "Герту" со счётом 2:0 благодаря голам Невена Суботича и Эрика Дурма. "Ганновер" и "Вердер" победителя выявить не сумели — 1:1, "Айнтрахт" Ф дома победил "Хоффенхайм" — 3:1.
Германия - Бундеслига. 32-й тур
Бавария (Мюнхен) – Аугсбург (Аугсбург) – 0:1
Гол: Бобадилья, 71 (0:1).
Боруссия М (Мёнхенгладбах) – Байер (Леверкузен) – 3:0
Голы: Крузе, 50 (1:0); Херрман, 81 (2:0); Траоре, 88 (3:0).
Боруссия Д (Дортмунд) – Герта (Берлин) – 2:0
Голы: Суботич, 9 (1:0); Дурм, 47 (2:0).
Айнтрахт Ф (Франкфурт-на-Майне) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 3:1
Голы: Очипка, 18 (1:0); Сеферович, 27 (2:0); Чэндлер, 34 (3:0); Фолланд, 51 (3:1).
Ганновер-96 (Ганновер) – Вердер (Бремен) – 1:1
Голы: Штиндль, 21 (1:0); Юнузович, 78 (1:1).
Штутгарт (Штутгарт) – Майнц (Майнц) – 2:0
Голы: Дидави, 66 (1:0); Костич, 78 (2:0).
News DepartmentАвтор новости
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