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Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом

Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил одноклубника, Криштиану Роналду, с новым рекордом
Футбол
21 января 2021 г. 23:47
Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, с новым рекордом.

Как напоминает Report, накануне, 20 января, в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0) португалец забил 760-й гол в карьере.

Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

"Мог бы не забивать мне пару голов! В любом случае, поздравляю с невероятным рекордом! CR… 760!" — написал Буффон в "Инстаграме".

"Спасибо, легенда", — ответил Криштиану.

Отметим, что Федерация футбола Чехии оспорила рекорд Роналду. Представитель организации заявил, что на самом деле Бицан забил 821 мяч, а не 759, как сообщалось ранее. Голы легендарного чеха пересчитал Комитет истории и статистики.


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