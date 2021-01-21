Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил одноклубника, Криштиану Роналду, с новым рекордом

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, с новым рекордом.

Как напоминает Report, накануне, 20 января, в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0) португалец забил 760-й гол в карьере.

Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

"Мог бы не забивать мне пару голов! В любом случае, поздравляю с невероятным рекордом! CR… 760!" — написал Буффон в "Инстаграме".

"Спасибо, легенда", — ответил Криштиану.

Отметим, что Федерация футбола Чехии оспорила рекорд Роналду. Представитель организации заявил, что на самом деле Бицан забил 821 мяч, а не 759, как сообщалось ранее. Голы легендарного чеха пересчитал Комитет истории и статистики.



