Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, с новым рекордом.
Как напоминает Report, накануне, 20 января, в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0) португалец забил 760-й гол в карьере.
Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.
"Мог бы не забивать мне пару голов! В любом случае, поздравляю с невероятным рекордом! CR… 760!" — написал Буффон в "Инстаграме".
"Спасибо, легенда", — ответил Криштиану.
Отметим, что Федерация футбола Чехии оспорила рекорд Роналду. Представитель организации заявил, что на самом деле Бицан забил 821 мяч, а не 759, как сообщалось ранее. Голы легендарного чеха пересчитал Комитет истории и статистики.