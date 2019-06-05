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Буффон официально покинул ПСЖ

Буффон официально покинул ПСЖ

Французский футбольный клуб ПСЖ объявил об уходе из команды итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает официальный сайт парижан.

Итальянец перешёл в ПСЖ летом из туринского "Ювентуса". В нынешнем сезоне голкипер провёл 25 матчей, пропустив 25 мячей и сыграв 9 игр на ноль.

Он также стал чемпионом Франции в составе ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом кто-то из пары форвардов "ПСЖ" - Неймар или Килиан Мбаппе - покинет клуб.

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