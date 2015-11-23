​Бронзовый призер "Нефтчи" на чемпионате СССР 1966 года госпитализирован

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Футболист-ветеран Яшар Бабаев перенес инсульт.

Об этом заявила Report супруга Я.Бабаева Тамара Бабаева.

По ее словам, 74-летний бывший защитник был доставлен в Клинический медицинский центр №1 с повышенным давлением. В настоящее время помещенному в специальную палату Я.Бабаеву не разрешают двигаться. Проблем с речью у него нет.

Т.Бабаева сказала, что по результатам взятых сегодня анализов врачи пришли к заключению, что лечение должно быть продолжено. Она добавила, что АФФА и клуб "Нефтчи" оказали всю необходимую помощь для лечения ее супруга.

Отметим, что Я.Бабаев является одним из футболистов, завоевавших бронзовую медаль в составе "Нефтчи" на чемпионате СССР 1966 года.