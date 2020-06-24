​Бразильский футболист перешел в казахстанский клуб

Вагнер Лав https://report.az/storage/news/05423ad05b34cb511d349f68851f6da9/88430688-e585-448a-a6e4-8d690b1e8eb1_292.jpg

Бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в казахстанский "Кайрат".

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, 36-летний форвард будет носить форму представителя Алматы до конца года.

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.

Несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским "Коринтиансом".

Вагнер Лав за свою карьеру выступал за "Палмейрас", ЦСКА, "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор" и "Бешикташ". За сборную Бразилии сыграл 25 матчей и забил 9 голов. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.

Лав забил свой первый гол за ЦСКА в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 4 августа 2004 года в Москве против "Нефтчи". Игра завершилась победой представителя России - 2:0.