Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудью
Футбол
- 04 сентября, 2025
- 21:58
Бразильский вратарь Пиксе погиб после отражения пенальти грудью в матче любительского турнира по футзалу.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brazil.
Голкипер отразил удар и побежал разделить радость с игроками своей команды, после чего упал. Пиксе доставили в больницу, но врачам спасти спортсмена не удалось.
Причина смерти пока не разглашается.
