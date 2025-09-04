Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудью

    Футбол
    • 04 сентября, 2025
    • 21:58
    Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудью

    Бразильский вратарь Пиксе погиб после отражения пенальти грудью в матче любительского турнира по футзалу.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

    Голкипер отразил удар и побежал разделить радость с игроками своей команды, после чего упал. Пиксе доставили в больницу, но врачам спасти спортсмена не удалось.

    Причина смерти пока не разглашается. 

