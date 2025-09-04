Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудью

Бразильский вратарь Пиксе погиб после отражения пенальти грудью в матче любительского турнира по футзалу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

Голкипер отразил удар и побежал разделить радость с игроками своей команды, после чего упал. Пиксе доставили в больницу, но врачам спасти спортсмена не удалось.

Причина смерти пока не разглашается.