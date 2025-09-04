İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Braziliyalı qapıçı sinəsi ilə penaltini qaytarandan sonra ölüb

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:31
    Braziliyalı qapıçı Pikse futzal üzrə həvəskarlar arasında keçirilən turnirdə penalti zərbəsini sinəsi ilə qaytarandan sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN Brazil" telekanalı məlumat yayıb.

    Qapıçı zərbəni dəf edib və komanda yoldaşları ilə sevincini bölüşmək üçün qaçıb, sonra yıxılıb. Pikse xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər idmançını xilas edə bilməyiblər.

    Ölümün səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

    braziliyalı qapıçı Pixe futzal
