Бразильский нападающий может перейти в азербайджанский клуб

Футболист бразильского клуба "Парана" Рафаэль Алемао может продолжить карьеру в Азербайджане

Футболист бразильского клуба "Парана" Рафаэль Алемао может продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Gazetadopovo", 24-летний нападающий ведет переговоры с одним из представителей Премьер-Лиги Азербайджана.

Издание не назвало имя этой команды. Алемао в настоящее время думает о своем уходе из клуба и прилагает усилия для расторжения своего контракта.

Главный менеджер азербайджанского клуба "Габала" Заур Азизов сообщил Report, что они хотят привлечь в состав Алемао, продолжаются переговоры.

Отметим, что Рафаэль Алемао является воспитанником футбольного клуба "Парана".