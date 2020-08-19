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Бразильский нападающий может перейти в азербайджанский клуб

Бразильский нападающий может перейти в азербайджанский клуб Футболист бразильского клуба "Парана" Рафаэль Алемао может продолжить карьеру в Азербайджане
Футбол
19 августа 2020 г. 12:10
Бразильский нападающий может перейти в азербайджанский клуб
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Футболист бразильского клуба "Парана" Рафаэль Алемао может продолжить карьеру в Азербайджане. 

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Gazetadopovo", 24-летний нападающий ведет переговоры с одним из представителей Премьер-Лиги Азербайджана.

Издание не назвало имя этой команды. Алемао в настоящее время думает о своем уходе из клуба и прилагает усилия для расторжения своего контракта. 

Главный менеджер азербайджанского клуба "Габала" Заур Азизов сообщил Report, что они хотят привлечь в состав Алемао, продолжаются переговоры.

Отметим, что Рафаэль Алемао является воспитанником футбольного клуба "Парана".

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