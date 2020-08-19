Бразильский нападающий может перейти в азербайджанский клуб

Футболист бразильского клуба "Парана" Рафаэль Алемао может продолжить карьеру в Азербайджане.
Как сообщает Report со ссылкой на газету "Gazetadopovo", 24-летний нападающий ведет переговоры с одним из представителей Премьер-Лиги Азербайджана.
Издание не назвало имя этой команды. Алемао в настоящее время думает о своем уходе из клуба и прилагает усилия для расторжения своего контракта.
Главный менеджер азербайджанского клуба "Габала" Заур Азизов сообщил Report, что они хотят привлечь в состав Алемао, продолжаются переговоры.
Отметим, что Рафаэль Алемао является воспитанником футбольного клуба "Парана".