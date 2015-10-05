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    ​Брату Месси предъявлено обвинение

    Матиасу Месси предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/  Матиасу Месси, старшему брату нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    В  ходе полицейской операции в южной части города Росарио (Аргентина) сотрудники жандармерии досмотрели автомобиль Матиаса Месси и нашли пистолет, на который не было лицензии. Аргентинец провел 4 часа в полицейском участке, после чего был отпущен.

    Матиас Месси уже оказывался в подобной ситуации в 2008 году, когда был арестован за незаконное ношение оружия. 

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