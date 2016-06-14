Брату Хафиза Мамедова запрещен выезд из Азербайджана

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Министерство налогов обновило список юридических лиц, руководителей исполнительных органов с ограничением прав на выезд из Азербайджана.

Как сообщает Report, в списке из 144 человек, в отношении которых применены санкции из-за налогового долга, есть два человека из спортивной среды.

Один из них - бывший вице-президент клуба "Баку" Зейнал Мамедов. Он является братом президента клуба Хафиза Мамедова.

Другой - из ООО спортивный клуб "Карван" Али Абдулрагимов.

Сумма их налоговой задолженности не сообщается. Их право на выезд из страны временно ограничено.

Отметим, что согласно ст. 84-1.1 Закона Азербайджанской Республики, ст. 23.1.16 и ст. 23.1.15-3 Налогового кодекса, при невыплате налогоплательщиком налоговой задолженности по решению суда может быть временно ограничен выезд из страны руководителей исполнительных органов, юридических лиц.